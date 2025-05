Commissariaat voor de Media bezorgd over toename gebruik sociale media

Het Commissariaat voor de Media is bezorgd over de toename van het gebruik van sociale media en streamingdiensten ten koste van een Nederlands media-aanbod. Volgens de toezichthouder lopen Nederlanders betrouwbare journalistiek mis op deze platforms.

Uit de Mediamonitor 2024, die het mediagebruik van Nederlanders in 2023 in kaart brengt, blijkt dat het medialandschap steeds internationaler wordt, mede vanwege de populariteit van streamingdiensten en sociale media. Dat gaat volgens de toezichthouder ten koste van Nederlandse media: "Dit is zorgelijk omdat Nederlandse televisiezenders niet alleen burgers informeren, maar ook een verbindende rol spelen in de samenleving."

Volgens het Commissariaat moeten Nederlandse media hierop inspelen: "De informerende rol van media kan in de toekomst deels worden opgevangen door sociale media, maar alleen als betrouwbare journalistiek beter zichtbaar en vindbaar wordt."

Ondanks deze waarschuwing blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders toch nog grotendeels traditionele televisiemedia gebruiken voor nieuws en actualiteiten. Gemiddeld prefereert 70,8 procent van de Nederlanders de televisie tegenover 6,7 procent voor streamingdiensten en 6,1 procent voor sociale media. Dat verschilt wel sterk per leeftijdsgroep. Onder jongeren tussen de dertien en negentien jaar heeft bijna een kwart de voorkeur voor sociale media. Onder mensen van 65 jaar en ouder is dat nog geen procent.

Sinds 2020 is het dagbereik van specifiek nieuwswebsites en -apps na een initiële flinke stijging gestagneerd op grofweg 50 procent van de bevolking. Ter vergelijking: televisie- en radiozenders dalen ook al jaren licht in dagbereik, naar respectievelijk ruim 60 en iets minder dan 60 procent. Het dagbereik van papieren dagbladen daalde sinds 2011 van bijna 70 naar minder dan 30 procent.

Het Commissariaat voor de Media stimuleert en bewaakt naar eigen zeggen een onafhankelijk, toegankelijk, divers en veilig media-aanbod 'zodat iedereen zich vrij kan informeren en een eigen mening kan vormen'. Volgens de organisatie is het daarom belangrijk dat betrouwbare journalistieke media uit Nederland zichtbaar blijven in het veranderende medialandschap. De toezichthouder pleit voor Europese wet- en regelgeving om 'belangrijke informatie prominent zichtbaar en goed vindbaar te maken', maar noemt hiervan geen verdere concrete voorbeelden.