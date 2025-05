Nederlandse influencers met minder dan 500.000 volgers komen onder mediatoezicht

Influencers met minder dan 500.000 volgers vallen vanaf 16 juni ook onder actief toezicht van het Commissariaat voor de Media, mits ze aan bepaalde criteria voldoen. Voorheen controleerde de Nederlandse mediawaakhond alleen influencers met meer dan een half miljoen volgers.

Het Commissariaat voor de Media zegt de drempel van 500.000 volgers of meer los te laten, omdat het ook risico's ziet bij de groep met minder dan een half miljoen volgers. De toezichthouder wijst onder meer op de groeiende populariteit van micro-influencers.

De uitbreiding van het toezicht geldt alleen voor influencers die aan bepaalde criteria voldoen. Zo moeten ze een account hebben op YouTube, Instagram of TikTok en in het afgelopen jaar minstens 24 video's geplaatst hebben. Daarnaast moeten de uploaders een KvK-inschrijving hebben en geld verdienen met hun video's of daar op een andere manier voordeel uit halen.

Het Commissariaat houdt sinds 2022 toezicht op influencers. Aanvankelijk vielen alleen grote video-uploaders met meer dan 500.000 volgers hieronder. De mediawaakhond verwacht van influencers onder meer dat ze reclame in hun video's herkenbaar maken voor kijkers. Ook verwacht het Commissariaat dat er rekening wordt gehouden met minderjarige kijkers.