Commissariaat voor de Media: KPN mag reclame van Talpa-zenders personaliseren

KPN mag volgens het Commissariaat voor de Media reclames op Talpa-zenders als SBS6 en Net5 personaliseren op basis van informatie over kijkgedrag. Het CvdM heeft niet gekeken naar privacy-aspecten, maar heeft het plan getoetst aan de Mediawet.

De Mediawet schrijft voor dat tv-aanbieders zenders ongewijzigd moeten doorgeven, schrijft CvdM in een beslissing waarover Telecompaper berichtte. Dat gebeurt met gepersonaliseerde reclame niet, maar omdat het gaat om een wijziging in samenwerking met de uitbater van de tv-zenders mag het wel, vindt het CvdM.

KPN stelt, na een opt-in van klanten, een profiel op van kijkers op basis van kijkgedrag via de settopbox en via apps. Vervolgens deelt het informatie over hoeveel kijkers in welke groepen vallen met Talpa, die vervolgens op basis van die informatie een hoeveelheid impressies van een commercial kan verkopen. Omdat de reclame is afgestemd op kijkgedrag, moet de opbrengst per reclame hoger zijn.

De provider zei in september vorig jaar te beginnen met een proef voor gepersonaliseerde reclame in samenwerking met Talpa. Dat gebeurde in eerste instantie bij medewerkers van de Nederlandse provider. In België werken aanbieders al langer met gepersonaliseerde tv-reclame. Telenet begon in 2016 al met een test.