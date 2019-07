'Qualcomm werkt aan soc voor wearables met 12nm-Cortex A53-kernen'

Qualcomm zou werken aan de Snapdragon Wear 2700, een soc die gebaseerd is op Cortex A53-kernen die Qualcomm op 12nm zou laten maken. Qualcomms socs voor wearables werken tot nu toe met zwaar verouderde Cortex A7-kernen op 28nm.

Qualcomm lijkt de soc te baseren op de Snapdragon 429 voor smartphones, meldt WinFuture, die vaker juiste informatie over onaangekondigde Qualcomm-socs naar boven heeft gehaald. De naam lijkt Wear 2700 te worden, waarmee hij lijkt te vallen tussen de eerder aangekondigde Wear 2100 en 3100.

De soc is nog lang niet klaar, zo zegt de Duitse site. Hij is nog vroeg in de ontwikkeling. Het zou de eerste 64bit-soc voor wearables van Qualcomm zijn. Vrijwel alle horloges met Googles Wear OS gebruiken de Qualcomm-socs. De markt voor Android Wear-horloges is nooit groot geworden en afgelopen tijd verschenen er vooral modellen van modemerken. Fabrikanten als Motorola, Samsung, Huawei en LG hebben geen nieuwe modellen uitgebracht. Het is onbekend wanneer de soc zou moeten verschijnen. De Wear 3100 is van vorig jaar. Daarvoor bood Qualcomm enkele jaren lang alleen de Wear 2100 aan.