Topman Meizu: Qualcomm maakt dit jaar geen Snapdragon 865+

Qualcomm maakt dit jaar geen Snapdragon 865+, claimt een topman van smartphonemaker Meizu. Vorig jaar kwam er wel een aangepaste versie van de voorganger Snapdragon 855 uit en het gerucht ging dat het dit jaar weer zou gebeuren.

De marketingtopman van Meizu geeft in zijn post op Weibo verder geen uitleg waarom er geen opgevoerde versie van de Snapdragon 865 komt, meldt MyDrivers. Meizu werkt samen met het Amerikaanse bedrijf en maakt smartphones met Qualcomm-socs; het zit dus in een positie waarin het informatie krijgt van het Amerikaanse bedrijf over aankomende socs. Qualcomm heeft niet gereageerd op het gerucht. De Plus-versie van de 855 heeft onder meer hogere kloksnelheden voor de cpu- en gpu-kernen, maar andere verschillen zijn minimaal.

Vorig jaar kwam er een Snapdragon 855+, maar in de jaren ervoor hield Qualcomm het bij één high-end soc: de 845 en 835. In 2016 kwam de processorontwerper wel met achtereenvolgens de Snapdragon 820 en 821. De Snapdragon 865 zit in veel dure high-end smartphones, zoals de OnePlus 8-telefoons, sommige versies van de Samsung Galaxy S20 en de Oppo Find X2 en X2 Pro. Fabrikanten moeten hem afnemen samen met het X55-modem, die ondersteuning voor 5g heeft.