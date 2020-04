Nederland gaat 3d-geprinte 'wattenstaafjes' gebruiken bij test op coronavirus

Nederland gaat 3d-geprinte 'wattenstaafjes' gebruiken voor de afname van speeksel om mensen te testen op het coronavirus. De productie is vanaf eind april zo'n 30.000 per dag, meldt de Nederlandse gezondheidsorganisatie RIVM.

De 3d-geprinte staafjes zijn getest en geschikt bevonden als materiaal om speeksel af te nemen voor de test, schrijft het RIVM donderdag. De productie is eerder deze week begonnen, zo laat de organisatie weten. RIVM meldt niet welk bedrijf de wattenstaafjes aan het produceren is.

De bedoeling is om genoeg testen te kunnen maken als Nederland meer mensen wil testen op het coronavirus. Dat is bijvoorbeeld nodig als na de meivakantie de scholen weer opengaan en onderwijspersoneel getest moet kunnen worden als zij klachten ontwikkelen die horen bij het nieuwe coronavirus.

De wattenstaafjes zijn niet het enige initiatief om 3d-printers in te zetten in de crisis rond de coronapandemie. Er zijn meer initiatieven om onderdelen te printen voor zaken die nu nodig zijn. Tweakers publiceerde onlangs een overzicht van initiatieven in Nederland en België.