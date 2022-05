Belgisch samenwerkingsproject print met 3d-betonprinter huis op locatie

Een Belgisch samenwerkingsproject heeft in Westerlo in de provincie Antwerpen een betonnen huis gebouwd met een 3d-printer. Volgens het project is het voor het eerst dat een huis met een verdieping op de locatie zelf met een printer wordt vervaardigd.

Het demohuis werd binnen vijftien dagen geprint op Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw. Op de locatie werd een vaststaande 3d-printer geplaatst, die met beton het huis printte. Het gaat om een ontwerp met zowel gebogen als rechte muren. In die muren is de gelaagdheid van het 3d-printen te zien.

Volgens de organisatie zijn eerder wel huizen geprint, maar bestaan die uit één woonlaag en zijn ze 'vaak' in een fabriek geprint. Dit nieuwe huis is volgens de organisatie uniek, omdat het uit twee woonlagen bestaat en op de bouwwerf zelf is geprint. Het huis is acht meter hoog en heeft een woonoppervlakte van negentig vierkante meter.

Het is vooralsnog niet de bedoeling dat er mensen in het huis gaan wonen. Met het demogebouw wil Kamp C laten zien wat de mogelijkheden zijn van 3d-betonprinten. Daarom zitten er bijvoorbeeld zowel gekromde als rechte wanden in. Tegelijk wil de organisatie onderzoeken of de stevigheid van het huis behouden blijft.

Doordat het beton wordt geprint en niet gegoten, is bekisting niet nodig. Hierdoor wordt met het 3d-printen volgens de organisatie zestig procent aan materiaal, tijd en geld bespaard in vergelijking met een traditioneel huis. Een woning kan met deze techniek in de toekomst binnen twee dagen worden geprint, stellen de bouwers. Overigens is er van de kostenbesparing op dit moment niet veel te merken. Voor het project hebben Europa en het Antwerpse provinciebestuur in totaal 1,6 miljoen euro aan financiële steun beschikbaar gesteld. Er moeten dus nog wel wat meer huizen worden geprint om de kosten van de printer te kunnen spreiden.

Ook in Nederland wordt gewerkt aan huizen die met een 3d-printer worden gemaakt. Vorig jaar werd hiervoor Europa's eerste commerciële 3d-betonprintfaciliteit geopend. Hiermee moeten vijf woningen in de Eindhovense wijk Meerhoven worden geprint. Volgens Nu.nl verwachtte de organisatie de eerste huizen in de eerste helft van 2020 te kunnen printen. Voor zover bekend is die deadline niet gehaald.