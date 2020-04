BB-8-maker bouwt levensgrote Lego Technic-kart van 3d-geprinte onderdelen

De Brit Matt Denton, die een van de makers van de Star Wars-droid BB-8 is, is bezig om een levensgrote Lego Technic-kart te maken waar hij zelf in past. Hij maakt de kart met behulp van drie 3d-printers.

Denton is volgens de beschrijving op zijn YouTube-kanaal gespecialiseerd in animatronics en al 25 jaar werkzaam in de film- en tv-industrie. Hij heeft meegebouwd aan de Star Wars-droid BB-8, die hij ook zou hebben bediend op de filmset. In zijn vrije tijd heeft Denton een andere hobby; hij maakt vergrote versies van Lego Technic-kits met behulp van zijn 3d-printers. In 2017 maakte hij al eens een vergrote kart op basis van een Lego-model met nummer 1972, uit 1985, samen met zijn neefje.

Dat resultaat was hem blijkbaar nog niet groot genoeg, want nu is hij bezig met een variant waar hij in past. Zijn doel is om deze kart een elektromotor te geven, zodat hij er daadwerkelijk in kan rijden. Hij print de onderdelen met een Lulzbot Taz6- en twee Lulzbot Mini 2-printers. De onderdelen bestaan uit verschillende keinere delen en zijn hier en daar met schroeven en metalen staven verstevigd.