Netflix toont nieuwe teaser van Ghost in the Shell-serie die donderdag uitkomt

Netflix heeft op zijn Japanse YouTube-kanaal een nieuwe teaser van Ghost in the Shell getoond. Dat is een nieuwe animatieserie in dezelfde franchise als de gelijknamige, klassieke animatiefilm uit 1995. De serie staat aan de vooravond van zijn release, op 23 april.

In de teaser is de hoofdpersoon, Major Motoko Kusanagi te zien, terwijl ze een zogenaamde deep dive uitvoert: een 'duik' in het bewustzijn van een andere kunstmatig augmented mens. De spraak in de teaser is in het Japans, wat het volgen van het verhaal hier voor de gemiddelde Nederlander moeilijk maakt. In de trailer zijn ook exosuits te zien, eveneens een gewoon verschijnsel in het GitS-universum.

De Ghost in the Shell-animatieserie, getiteld Ghost in the Shell: SAC_2045, is vanaf 23 april op Netflix te zien. Aan het roer staat Production I.G, hetzelfde productiebedrijf dat in 1995 de bekende film uitbracht. De serie moet twee seizoenen van ieder twaalf afleveringen krijgen.