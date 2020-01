Nieuwe Ghost In The Shell-trailer toont meer van nieuwe animatiestijl

Netflix heeft een nieuwe trailer uitgebracht van de controversiële remake van zijn Ghost In The Shell-animatieserie. De controverse betrof niet de inhoud, maar de animatiestijl. Of die er nu beter uitziet dan in de eerste teaser van oktober, mag je zelf oordelen.

Netflix zegt dat de serie in april van dit jaar naar het platform komt. Dat is de eerste keer dat de streamingdienst de releasedatum prijsgeeft. De nieuwe serie heet Ghost In The Shell: SAC_2045, en wordt hoogstwaarschijnlijk een opvolger van de bestaande Stand Alone Complex-serie, die zich in 2032 afspeelde. Het is ook de eerste trailer waarin de animatieserie goed wordt getoond nadat in oktober een teaser-trailer werd uitgebracht. Die had echter slechts 22 seconden beeld. De huidige trailer laat met 1 minuut en 43 seconden een heel stuk meer zien, al zijn dat vrijwel alleen actiescènes. In de serie zijn onder andere de originele castleden van de Ghost In The Shell SAC-serie te zien, waaronder hoofdrolspeler Motoko Kusanagi, Togusa, en Batou. Die personages worden ook vertolkt door de originele stemacteurs. Ook de regisseur van Stand Alone Complex, Kenji Kamiyama, is bij het project betrokken.

De teasertrailer kreeg veel kritiek van kijkers vanwege de gebruikte 3DCG-animatietechniek. Die zag er op zijn zachtst gezegd nogal kinderachtig uit, in scherp contrast met de mooie stijl van de originele anime uit 1995 en de animatieserie uit 2002, en natuurlijk de manga zelf. Fans vonden de nieuwe stijl maar niks, maar misschien brengt meer beeldmateriaal daar verandering in. Er gebeurt in ieder geval genoeg in de trailer.