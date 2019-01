Action-rpg Dragon Ball Project Z komt 'later dit jaar' uit

Er is een nieuw Dragon Ball-spel, genaamd Dragon Ball Project Z, in de maak voor de PlayStation 4, de Xbox One en Steam. Bandai Namco heeft nog geen concrete verschijningsdatum bekendgemaakt, maar meldt wel dat het spel later dit jaar uitkomt.

Bandai Namco heeft de aankondigingstrailer voor Project Z via zijn Twitter-pagina gedeeld. Het spel volgt de verhaallijn van Dragon Ball Z, dat het vervolg is op de eerste Dragon Ball-anime en de laatste 325 hoofdstukken van de originele mangaserie. CyberConnect2, de ontwikkelaar achter de Naruto Shippuden-spellen, heeft de rpg gemaakt.

Het laatste spel dat op de serie is gebaseerd, Dragon Ball FighterZ, kwam op 26 januari 2018 uit voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows. In september verscheen een Nintendo Switch-versie.