AMD stelt nieuwe topman Computing & Graphics-divisie aan

AMD heeft Sandeep Chennakeshu aangesteld als topman van de Computing & Graphics-divisie. Chennakeshu werkte eerder voor BlackBerry, Freescale en Sony Ericsson. De cto van AMD, Mark Papermaster, is nu ook executive vice president van het bedrijf.

AMD heeft verschillende wijzigingen doorgevoerd in de top van het bedrijf. Met de aanstelling van Chennakeshu heeft AMD weer een topman voor de Computing & Graphics-divisie, nadat in augustus vorig jaar Jim Anderson het bedrijf verliet. In de tussentijd nam Saeid Moshkelani de taken waar, hij is de topman van de Client Compute-divisie.

Als executive vice president van de Computing & Graphics-divisie is Sandeep Chennakeshu verantwoordelijk voor het aansturen van de AMD-bedrijfsonderdelen die werken aan processors en videokaarten voor pc's, en het bedrijfsonderdeel Semi-Custom, dat onder andere de chips maakt voor de huidige Xbox- en PlayStation-consoles.

Verder maakt AMD bekend dat chief technological officer Mark Papermaster gepromoot wordt tot executive vice president. Hij blijft daarnaast aan als cto. Forrest Norrod, de senior vice president en general manager van het bedrijfsonderdeel Datacenter & Embedded Solutions, krijgt voortaan de volledige verantwoordelijkheid over serverproducten, zowel cpu's en gpu's. Alle verkoopactiviteiten worden voortaan wereldwijd geleid door Darren Grasby.