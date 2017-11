Radeon-topman Raja Koduri vertrekt definitief bij AMD

Raja Koduri, die aan het hoofd stond van de Radeon Technologies Group van AMD, heeft het bedrijf definitief verlaten. Lisa Su, de ceo van AMD, neemt zijn taken voorlopig waar totdat er een opvolger gevonden is.

AMD heeft het vertrek van Raja Koduri bevestigd tegenover Tom's Hardware nadat Hexus.net een interne memo publiceerde waarin de topman bekendmaakt dat hij stopt met zijn functie. Koduri heeft het besluit zelf genomen tijdens zijn sabbatical van drie maanden, die in september aangekondigd werd. Destijds waren er geen aanwijzingen dat het om een definitief vertrek ging.

Koduri geeft geen directe reden voor zijn vertrek. Hij is tot de conclusie gekomen na zelfreflectie en het doorbrengen van tijd met zijn familie. In zijn brief schrijft hij dat hij overtuigd is dat RTG en AMD op de goede weg zijn. Ook geeft hij aan volledig te geloven in de gpu-architecturen Vega en Navi en trots te zijn op wat het bedrijf heeft bereikt.

Raja Koduri werkte de afgelopen vier jaar bij AMD, waarvan de laatste twee jaar als Senior Vice President en Chief Architect van de Radeon Technology Group. Tussen 2009 en 2013 werkte Koduri bij Apple aan grafische chips, maar tussen 2001 en 2009 was hij al cto bij de grafische tak van AMD.

Volgens AMD heeft het vertrek van Koduri geen invloed op de plannen of de strategische directie van de Radeon-afdeling. Er vinden geen veranderingen plaats op de roadmap en AMD zegt op schema te liggen wat betreft introducties in 2018 en daarna.

Raja Koduri tijdens de presentatie van de Radeon Vega Frontier Edition

AMD's huidige roadmap verandert niet volgens het bedrijf