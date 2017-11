Renault: systeem zelfrijdende auto's kan obstakels ontwijken als een testrijder

Autofabrikant Renault heeft gezegd dat heeft een autonoom controlesysteem voor zelfrijdende auto's heeft ontwikkeld die net zo goed in het ontwijken van obstakels zou zijn als professionele testrijders.

Volgens Renault is dit het eerste systeem dat in de auto-industrie is ontwikkeld dat dermate goed is in het vermijden van aanrijdingen en obstakels, dat het vergelijkbaar is met de prestaties van professionele testrijders. Het systeem zou geïnspireerd zijn door de capaciteiten van testrijders en hun prestaties zouden de maatstaf zijn geweest voor wat het systeem moest kunnen presteren.

De capaciteiten van het nieuwe systeem van Renault zijn getest in een speciaal prototype van de Zoe, een bestaande elektrische auto van de Franse fabrikant. In een video van Renault is te zien hoe de autonoom rijdende Zoe zeer snel reageert op twee obstakels in de vorm van opblaasbare slagbomen die ineens uitklappen en de weg versperren. Renault heeft de technologie ontwikkeld in samenwerking met de Amerikaanse Stanford-universiteit.

Volgens de directeur van Renaults innovatielab in Silicon Valley, Simon Hougard, bleek uit de tests dat het systeem weliswaar vergelijkbare prestaties liet zien als de professionele testrijders, maar dat het systeem de uitwijkende manoeuvres op een andere manier voltooit dan de menselijke bestuurders. Hij zei niet waar dat verschil hem in zit, maar mede door dit verschil denkt Hougard dat Renault in staat om het systeem nog verder te verbeteren.

Het is niet geheel duidelijk tot op welke snelheid het systeem in staat is om obstakels te vermijden, maar volgens de website TechCrunch, waarvan een redacteur aanwezig was bij een demonstratie, werkt het systeem op snelheden beneden de 48km/u. Hij slaagde er zelf bij een snelheid van 37 km/u al niet meer in om een veiligheidspilon te ontwijken, terwijl de Zoe in de autonome modus daar nog in slaagde bij 43 km/u.

Renault wil dit systeem gebruiken om tegen 2022 in totaal 15 Renault-modellen met variërende mates van autonomie op de markt te brengen. Eerder gaf Renault al aan dat het samen met Nissan en Mitsubishi tot 2022 twaalf elektrische modellen wil maken en voor de drie merken gezamenlijk veertig zelfrijdende voertuigen wil introduceren.