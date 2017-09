Renault, Nissan en Mitsubishi willen tot 2022 twaalf elektrische modellen maken

Renault, Nissan en Mitsubishi hebben plannen bekendgemaakt om vanaf nu tot aan 2022 twaalf volledig elektrische modellen uit te brengen. Ook zeggen de drie fabrikanten, die een alliantie genaamd 'Alliance 2022' hebben gevormd, dat ze veertig zelfrijdende voertuigen willen uitbrengen.

Het gaat om twaalf nieuwe elektrische auto's met enkel elektromotoren en dus geen hybrides. Het is niet duidelijk of het gaat om volledig nieuwe modellen of bestaande auto's waarvan elektrische versies worden uitgebracht. In dezelfde periode tot 2022 willen de fabrikanten ook komen met veertig verschillende voertuigen die autonoom kunnen rijden; het gaat om voertuigen met verschillende gradaties van autonomie. Daarbij zullen ook auto's zitten die volledig autonoom kunnen opereren.

Daarnaast heeft de alliantie plannen bekendgemaakt voor een taxidienst die gebruikmaakt van volledig autonoom rijdende auto's. De fabrikanten zien dit als een belangrijke factor voor de zakelijke markt van mobiliteit. Nadere details over deze plannen, zoals welke voertuigen voor de taxidienst worden gebruikt en wanneer ze verwezenlijkt worden, zijn niet bekendgemaakt.

Deze plannen zijn aangekondigd op een evenement in Parijs. De drie fabrikanten vormen een alliantie, onder meer om kosten te besparen. Ze willen dat tegen 2022 zo'n negen miljoen uitgebrachte auto's van de drie bedrijven zijn gebaseerd op vier gezamenlijk ontwikkelde platforms. Ook door samen te werken op het gebied van technologie voor zelfrijdende auto's willen ze kosten besparen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een besparing van tien miljard euro.

De alliantie lijkt nog niet zo ver te gaan als Volvo. Deze autofabrikant gaf eerder aan dat er vanaf 2019 alleen nog auto's met een elektromotor worden gemaakt. Jaguar Land Rover gaat vanaf 2020 hetzelfde doen als Volvo. Mercesdes-Benz kondigde onlangs aan dat het bedrijf vanaf 2022 van alle automodellen een variant met een elektromotor gaat aanbieden; het gaat dan om volledige elektrische aangedreven auto's en hybrides. De Volkswagen Group maakte dinsdag bekend vanaf 2030 een elektrisch model van elke bestaande auto te gaan maken.