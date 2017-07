Vanaf 2019 krijgen alle nieuwe Volvo-modellen een elektromotor

Volvo heeft bekendgemaakt dat alle auto's die het bedrijf vanaf 2019 op de markt brengt, een elektromotor zullen hebben. De autofabrikant zegt hiermee een einde te maken aan de tijd dat zijn auto's enkel een verbrandingsmotor hadden.

De auto's die vanaf 2019 verschijnen, zullen volledig elektrisch aangedreven of zogenaamde plug-in-hybridemodellen zijn. Bij dat laatste type drijft een diesel- of benzinemotor de vooras aan en is op de achteras een elektromotor gemonteerd die direct de achterwielen aandrijft. Bestaande modellen met traditionele verbrandingsmotoren worden vanaf 2019 nog wel gemaakt, maar bij een eventuele upgrade van het model wordt er een elektromotor ingebouwd.

Volvo gaat tussen 2019 en 2021 vijf volledig elektrische auto's uitbrengen. Drie daarvan zijn Volvo-modellen; de andere twee zijn sportieve modellen afkomstig van Polestar, een tuningsbedrijf dat tot voor kort onderdeel was van Volvo. Meer details over de auto's zijn nog onbekend. Deze vijf volledig elektrisch aangedreven auto's worden aangevuld met een aantal plug-in-hybridemodellen.

De directeur van Volvo, Håkan Samuelsson, zegt dat de fabrikant hiermee inspeelt op de toenemende wens van de consument om elektrische auto's te rijden. Volvo heeft eerder het doel uitgesproken om in 2025 in totaal één miljoen elektrische auto's te hebben verkocht.

In maart maakte de ceo van de Amerikaanse tak van Volvo bekend dat de eerste volledig elektrisch aangedreven auto een actieradius van 400km krijgt. Hiervoor wordt volgens Volvo een accu tot 100kWh gebruikt. In de VS krijgt de auto, die in 2019 moet uitkomen, een startprijs tussen 35.000 en 45.000 dollar.