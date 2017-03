Door Julian Huijbregts, woensdag 15 maart 2017 13:43, 77 reacties • Feedback

Volvo's eerste volledig elektrisch aangedreven auto krijgt een actieradius van 400km. Dat heeft de ceo van de Amerikaanse tak van Volvo tegen journalisten gezegd. In de VS krijgt de auto, die in 2019 uit moet komen, een startprijs tussen 35.000 en 45.000 dollar.

Volgens AutoNews deed Volvo-topman Lex Kerssemakers de uitspraken op de Autosalon van Genève. Een dergelijke actieradius en prijs is volgens de ceo een voorwaarde om succesvol te zijn in de VS met elektrische auto's. Met een bereik van 400km en een prijs onder de 40.000 dollar kan Volvo concurreren met de Chevy Bolt EV, die in Europa als Opel Ampera-e uitkomt, en Tesla's Model 3.

Concrete details over Volvo's volledig elektrische auto zijn er nog niet. De fabrikant heeft eerder dit jaar nog eens bevestigd dat het eerste model in 2019 uitkomt en dat daarbij accu's tot 100kWh gebruikt zullen worden. Het doel van de autofabrikant is om in 2025 wereldwijd een miljoen elektrische auto's te hebben geleverd.

In mei vorig jaar toonde Volvo twee concepten van modellen in de 40-series, een suv en een sedan. Mogelijk is het eerste productiemodel gebaseerd op een van deze concepten.

Volvo Concept 40.1