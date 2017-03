Door Julian Huijbregts, woensdag 15 maart 2017 14:10, 23 reacties • Feedback

Submitter: henkiskaal

Het Nederlandse softwarebedrijf Davilex is overgenomen door Visma Nederland. Beide bedrijven maken administratieve software. Davilex blijft onder zijn eigen naam opereren vanuit zijn kantoor in Houten.

De overnameovereenkomst is op 9 maart gesloten, heeft Visma woensdag bekendgemaakt. Het is niet bekend welk bedrag er gemoeid is met de overname. Volgens Visma maken 18.000 bedrijven gebruik van de software van Davilex. Met de overname wil het bedrijf zijn positie in het mkb en met name in het kleinbedrijf versterken.

Davilex is opgericht in 1986 en richt zich voornamelijk op administratieve software voor de zakelijke en particuliere markt. Tussen 1995 en 2004 ontwikkelde Davilex met dochteronderneming Davilex Games ook diverse spellen, waaronder A2 Racer. Tot 2006 opereerde Davilex internationaal, daarna heeft het softwarebedrijf zich toegelegd op de Nederlandse markt.

Visma Nederland is onderdeel van de Visma group, dat een hoofdkantoor in Zweden heeft. In de Scandinavië heeft het bedrijf naar eigen zeggen meer dan 500.000 klanten. Visma Nederland en Davilex gaan zich samen richten op het leveren van cloudoplossingen voor verenigingen en midden- en kleinbedrijven.

Tweakers ging in 2012 voor de serie Polderpioniers langs langs bij de oprichters van Davilex.