Door Julian Huijbregts, woensdag 15 maart 2017 14:37, 47 reacties • Feedback

Submitter: wildpicture

StemWijzer en Kieskompas kampen ook woensdag met ddos-aanvallen en zijn daardoor slecht bereikbaar. De organisatie achter Kieskompas zegt hulp te krijgen van Google bij het afweren van de aanval.

Kieskompas zegt tegen NOS.nl dat de aanvallen sinds vanochtend toenemen. Volgens directeur Willem Blanken heeft de website hulp gekregen van Project Shield, een dienst van Google die bedoeld is om nieuwswebsites te bescherm tegen ddos-aanvallen. Daarmee zou het gelukt zijn om de kieshulp in de afgelopen nacht weer online te krijgen.

Woensdag zijn de websites op sommige momenten niet bereikbaar. Op het moment van schrijven lijken de websites het weer te doen, terwijl de kieshulpen enige tijd eerder niet bereikbaar waren. Ook dinsdagavond waren de StemWijzer- en Kieskompas-websites offline als gevolg van ddos-aanvallen.

Kieskompas en StemWijzer gaan samen aangifte doen van de aanvallen. Volgens Blanken is er ook contact met een cyberteam van de politie in Den Haag. Dat team moet voorkomen dat er onbedoeld sporen worden uitgewist, aldus de directeur. Het is niet duidelijk wie er achter de ddos-aanvallen zitten.