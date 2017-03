Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 maart 2017 18:45, 31 reacties • Feedback

De Nederlandse website StemWijzer was dinsdagmiddag enkele uren offline als het gevolg van een ddos-aanval. Ook enkele andere websites voor stemadvies, zoals Kieskompas.nl, zijn offline. Het is niet duidelijk of dat ook komt door een ddos-aanval.

Op Twitter bevestigt StemWijzer getroffen te zijn door een ddos-aanval. De beheerders zeggen dat hun prioriteit ligt bij het zo snel mogelijk weer online krijgen van de website. Op het moment van schrijven lijkt de StemWijzer-website weer bereikbaar te zijn.

Kieskompas.nl was dinsdagmiddag eveneens onbereikbaar en is dat op het moment van publicatie nog steeds. Ook De Wijze Stemmer, een humoristische stemwijzer van omroep Human, is op het moment van schrijven offline. Eerder op donderdag kondigden de makers nog een nieuwe versie aan. Het is niet bekend of er een verband is tussen de ddos-aanval op StemWijzer en de onbereikbaarheid van andere stemhulpen.

Update 20.38: De ddos-aanval lijkt zich voor te zetten. Na even terug online te zijn geweest, is de StemWijzer dinsdagavond wederom offline.