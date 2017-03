Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 maart 2017 13:47, 20 reacties • Feedback

Meerdere stemwijzers hebben hun werkwijze aangepast nadat de Autoriteit Persoonsgegevens hen erop heeft gewezen dat ze gebruikersgegevens verwerken zonder de vereiste toestemming. Stemhulpen sloegen data als politieke voorkeuren langer op dan nodig.

Verschillende stemwijzers sloegen ingevulde gegevens over politieke voorkeur en geloofsovertuiging voor lange of zelfs onbepaalde tijd op, constateerde de AP eerder bij een analyse van 24 van dergelijke online diensten. Wat betreft politieke voorkeur werden de gegevens in gevallen samen met het ip-adres of e-mailadres opgeslagen.

Volgens de AP raakt dit aan het kiesgeheim: "Het is van groot belang dat mensen zich onbespied weten bij het invullen van gedetailleerde vragen over hun politieke voorkeuren." De verwerking van de gegevens gebeurde zonder voorafgaande nadrukkelijke toestemming van gebruikers en dat is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

De diensten moeten de onrechtmatig opgeslagen gegevens vernietigen of anonimiseren. Daarnaast moeten ze uitdrukkelijk toestemming vragen. Een aantal van de diensten heeft volgens de AP de beleidsverandering inmiddels doorgevoerd; de overigen hebben toegezegd dit te gaan doen. Om welke stemwijzers het gaat meldt de privacywaakhond niet. Eerder dwong de AP de stemhulpen om trackers te verwijderen en https te gebruiken.