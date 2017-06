Door Sander van Voorst, vrijdag 2 juni 2017 15:31, 13 reacties • Feedback

Nieuwe Europese privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht wordt, vereist dat de Autoriteit Persoonsgegevens meer personeel krijgt. Dat blijkt uit een recent verschenen rapport. De waakhond gaat uit van een verdrievoudiging.

Het rapport is afkomstig van adviesbureau Andersson Elffers Felix dat het onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daaruit blijkt dat de toezichthouder door veranderende regelgeving anders klachten zal moeten gaan behandelen, de samenwerking met andere Europese toezichthouders moet aangaan en systeemtoezicht zal moeten uitvoeren. Dit alles brengt met zich mee dat de waakhond anders zal moeten gaan werken en meer personeel nodig heeft.

Er komen drie mogelijke scenario's in het rapport naar voren. Zij geven een inschatting van het benodigde aantal fte. De meest conservatieve inschatting gaat uit van een benodigd aantal van 185 fte, de twee daaropvolgende scenario's gaan uit van 222 en 270 fte. De huidige bezetting van de Autoriteit Persoonsgegevens is 72 fte, zo blijkt uit het rapport. In een brief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff laat de voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, weten dat het tweede scenario 'realistisch' is en het derde 'niet uit te sluiten' is. Het tweede scenario zou ongeveer een verdrievoudiging van het aantal fte met zich meebrengen.

Voor de inwerkingtreding van de meldplicht datalekken in januari 2016 meldde de toenmalige voorzitter van de huidige Autoriteit Persoonsgegevens, Jacob Kohnstamm, al eens dat hij vreesde voor een tekort aan personeel in de organisatie.