Door Julian Huijbregts, woensdag 14 juni 2017 11:11, 42 reacties • Feedback

Submitter: BeToBe

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer in btw-identificatienummers van zzp'ers. De AP heeft verzoeken gekregen van zzp'ers om zich hierover uit te spreken.

Vorig jaar maande de autoriteit organisaties tot het juist gebruiken van bsn's. Onder andere in reacties op het nieuwsbericht daarover op Tweakers beklaagden zzp'ers zich over het feit dat hun burgerservicenummer eenvoudig te achterhalen is. Dat komt doordat het bsn integraal is opgenomen in het btw-nummer, dat zzp'ers bekend moeten maken op bijvoorbeeld hun website en facturen.

Het burgerservicenummer is uniek en tot de persoon herleidbaar. Daarom is het een bijzonder persoonsgegeven en voor het gebruik daarvan gelden extra strenge regels. Onzorgvuldig gebruik van het bsn brengt privacyrisico's met zich mee, bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt nu bekend dat er een onderzoek is ingesteld naar de werkwijze van de Belastingdienst, maar wanneer er een uitspraak komt, is nog niet bekend.