Belastingdienst begint met uitdelen nieuwe btw-nummers zonder bsn erin

De Belastingdienst is begonnen met het uitdelen van nieuwe btw-nummers aan zelfstandigen. Die nummers zijn willekeurig en niet meer te herleiden naar het burgerservicenummer. Die praktijk werd door de Autoriteit Persoonsgegevens eerder dit jaar verboden.

De Belastingdienst stuurt vanaf donderdag de eerste groep zelfstandigen een nieuw nummer. Het is niet bekend hoe groot die groep is. Deze maand moeten 1,3 miljoen ondernemers het nieuwe btw-nummer ontvangen, schrijft de fiscus. Er volgen nog twee andere trajecten waarbij de nummers worden uitgedeeld.

De Belastingdienst kent een btw-nummer toe aan iedere ondernemer. Dat bestaat uit 14 letters en cijfers. Bij zelfstandige ondernemers is dat nummer gebaseerd op het burgerservicenummer. Ondernemers zijn verplicht het btw-nummer op facturen en hun website te zetten. Dat levert privacyrisico's op, op basis waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens in december vorig jaar concludeerde dat dat niet langer mocht. De privacytoezichthouder legde daarom een verwerkingsverbod op aan de Belastingdienst. Per 1 januari 2020 moeten alle zelfstandige ondernemers een nieuw nummer toegewezen krijgen. In een losstaande rechtszaak concludeerde een rechter hetzelfde.

Het was lange tijd de vraag of de Belastingdienst die deadline zou halen. Daarvoor moesten namelijk de ict-systemen van de belastingdienst worden vervangen. Om dat te ondervangen is nu de 'factuurvariant' als oplossing gekozen, die volgens een adviescommissie van het ministerie voor 1 januari 2020 is in te voeren. Dit houdt in dat het nieuwe nummer zoveel mogelijk mogelijk extern wordt gehanteerd, waaronder op facturen en op de websites van zzp'ers. In de interne systemen van de Belastingdienst blijft het bestaande, op het bsn gebaseerde nummer in gebruik. De Belastingdienst krijgt pas in de komende jaren een nieuw intern omzetbelastingsysteem en tot die tijd zou het intern doorvoeren van het nieuwe nummer problemen kunnen geven.