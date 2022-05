'Verlagen btw op groente en fruit is voorlopig niet mogelijk door ict-problemen'

De Nederlandse regering kan een gewenste verlaging van het btw-tarief op groente en fruit voorlopig niet doorvoeren, omdat de ict-systemen van de Belastingdienst dat 'niet aankunnen'. Het plan is daarom op de lange baan geschoven, schrijft de Telegraaf.

Volgens de krant heeft de fiscus aan Kamerleden laten weten dat 'de techniek achter de btw' draait op een tientallen jaren oud systeem en dat na een wijziging er in de jaren daarna geen veranderingen meer doorgevoerd kunnen worden. In 2019 ging het btw-tarief op groente en fruit omhoog naar 9 procent. Het is niet duidelijk wanneer het mogelijk zou zijn om dit weer te verlagen.

In het coalitieakkoord staat: 'we bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de btw op groente en fruit naar 0 procent kunnen verlagen'. Volgens de Telegraaf is die vage toezegging zo geformuleerd omdat het voorlopig technisch niet mogelijk is om het btw-tarief te verlagen.

Het is niet de enige door het kabinet gewenste wijziging die vertraging oploopt vanwege ict-problemen bij de Belastingdienst. Onlangs bleek dat de zogenaamde jubelton pas in 2024 wordt afgeschaft, omdat de fiscus zijn systemen daarvoor pas volgend jaar op orde kan hebben.