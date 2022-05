Microsoft test zijbalk met speedtest en Microsoft 365-acties in Edge Canary

Microsoft test een zijbalk met snelle toegang tot verschillende functies in zijn nieuwste Canary-versie van Edge. De browser biedt zo onder andere toegang tot een internetsnelheidstest, games en verschillende Microsoft 365-acties.

De balk zit rechts langs het venster van de browser en bevat gekleurde kleine icoontjes voor de verschillende functies. Vooralsnog gaat het om vijf toepassingen. Met Internet Speed Test kunnen gebruikers hun download- en uploadsnelheden en pingtijden meten, Rewards toont de voortgang met Microsoft Rewards op basis van activiteit en Games toont een overzicht van MSN Games.

Verder is er een knop voor Discover, waarmee gebruikers meer informatie over een openstaande site kunnen opvragen. Ten slotte zijn er Microsoft 365 Quick Actions, waarmee gebruikers nieuwe documenten voor Microsoft 365-apps als Word en Excel kunnen openen.

Benjamin Mathis toont screenshots van de nieuwe sidebar. Het lijkt om een a/b-test te gaan want niet iedere gebruiker van de laatste Edge Canary krijgt deze standaard te zien. Een andere gebruiker, Bob Doyle, meldt dat de zijbalk te activeren is via de instellingen onder Uiterlijk, waarbij de gekleurde icoontjes afzonderlijk zijn in- en uit te schakelen.