Microsoft test weergave stand sportwedstrijden in balk Edge

Microsoft is bezig met een test voor de live weergave van standen in sportwedstrijden in een balk onderaan browser Edge. Een gebruiker van de Canary-versie van Edge kreeg de stand in beeld. Hij is uit te schakelen met een rechtsklik op de balk.

Het gaat vooralsnog om een beperkte test, meldt Ghacks. De balk verscheen bij de gebruiker op willekeurige momenten onderaan in beeld van een nieuw tabblad en tijdens het browsen op willekeurige websites. De balk toont sportstanden met daarbij de naam van de competitie en logo's van de clubs. De Sports Ticker lijkt alleen zichtbaar te zijn als er live sportwedstrijden zijn.

Microsoft-medewerkers bevestigen op Reddit het bestaan van de test. De balk is bedoeld voor sportfans die wedstrijden niet live kijken, maar tijdens het browsen wel op de hoogte willen blijven. Er is ook een optie om de balk alleen te tonen op nieuwe tabbladen en op sites die over sport gaan. Uitschakelen kan ook door rechts te klikken. De functie is ook uit te schakelen in de instellingen. Het is nog onbekend of en wanneer Microsoft de functie in de stabiele versie van Edge activeert.