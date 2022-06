Edge krijgt kindermodus met ingebouwde blocklists en veilige zoekfunctie

De Edge-browser krijgt een aparte kindermodus. Daarin staat de zoekmachine standaard op gefilterde resultaten, en worden er blocklists geactiveerd die ouders zelf kunnen aanvullen met onveilige of ongewenste websites.

De Kids-modus is als optie op te roepen in Edge. Gebruikers hoeven daar dus geen additionele software voor te installeren. In de Kids-modus wordt onder andere zoekmachine Bing automatisch in de safe search-modus gezet. Ook worden er direct blocklists geactiveerd waarop veel websites zoals porno worden geblokkeerd. Microsoft heeft die lijsten zelf opgesteld, maar ouders kunnen er ook handmatig websites aan toevoegen.

De nieuwe modus kan direct worden opgeroepen vanaf de instellingenbalk in Edge. Die zit daar onder de mogelijkheid om met verschillende profielen in te loggen. Als gebruikers de modus selecteren krijgen ze een nieuw scherm met een nieuwe achtergrond, en direct een aantal links naar kindvriendelijke websites. De functie bevindt zich voorlopig nog in bèta, en is alleen te gebruiken in de Canary-build van de browser.