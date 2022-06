Jolla brengt Sailfish OS 4 met nieuwe browser en sandbox voor apps uit

Jolla heeft Sailfish OS 4 uitgebracht. De nieuwe versie van het besturingssysteem heet Koli, en bevat onder andere een verbeterde browser en een sandbox voor recent geïnstalleerde apps waardoor die geen toegang hebben tot de rest van het OS.

Jolla zegt dat Sailfish OS 4.0.1 met de naam Koli de grootste update voor het besturingssysteem in lange tijd is. Een van de grootste veranderingen aan het nieuwe besturingssysteem is de browser, een functie waar gebruikers al langer om vroegen. De browser is volgens de makers gebaseerd op Firefox met een verbeterde rendering engine. Dat is nu Gecko-versie ESR60. Dat betekent dat de browser voortaan Rust ondersteunt, waardoor de makers naar eigen zeggen sneller en makkelijker updates kunnen uitbrengen. Ook krijgt de browser nieuwe privacycontrols, zoals de mogelijkheid om per site permissies in te stellen.

Nieuw in Sailfish OS 4 is ook een sandbox voor apps. Die heet Firefail. Nieuwe apps die worden gedownload worden direct in die sandbox gezet. Daar kunnen gebruikers de permissies voor de app instellen zonder dat de app verder toegang heeft tot de rest van het besturingssysteem. Jolla zegt dat de developermodus wel beschikbaar blijft voor gebruikers die alsnog apps op andere manieren willen installeren.

Sailfish OS 4 heeft naast de nieuwe functies ook een verbeterde ux met her en der kleine veranderingen, en verschillende standaard-apps zoals de contactenlijst krijgen een nieuw uiterlijk. Er zit voortaan ook een qr-lezer in de camera-app, en sommige notificaties, waaronder die van e-mail, worden bovendien interactief zodat gebruikers direct vanuit de melding kunnen reageren.