Jolla is na bijna tien jaar voor het eerst winstgevend

Het Finse Jolla is na bijna tien jaar bedrijfsactiviteit voor het eerst winstgevend. De reden hiervoor zijn de inkomsten die het bedrijf haalde uit zijn compatibiliteitslaag AppSupport, de licentiëring van Sailfish OS en de stabilisering van de kosten.

2020 was een belangrijk jaar voor het Finse bedrijf dat in 2013 Sailfish OS op de markt bracht en met dit mobiele besturingsysteem een alternatief wou aanbieden voor Android en iOS. "We maakten dit jaar 5,4 miljoen euro aan omzet, ongeveer 50% meer dan tussen 2019 en 2020", zei de man tegen TechCrunch. "Tezelfdertijd houden we de kosten op hetzelfde niveau en dat resulteert in mooie winstcijfers."

Deze winst komt er mede dankzij AppSupport. Dat is een compatibiliteitslaag voor Linux die Jolla aanbiedt aan bedrijven, waardoor deze platformen ook Android-apps kunnen draaien, zelfs op Android 10. Volgens Jolla zijn de prestaties van Android-apps die draaien via AppSupport gelijk aan die van apps die op native Android draaien.

Pienimäki vertelt aan TechCrunch dat voornamelijk autofabrikanten geïnteresseerd zijn in AppSupport. Zij kunnen op die manier Android-apps draaien op hun Linux-infotainmentsysteem dat in huis werd ontwikkeld en zijn op die manier niet meer van Google afhankelijk om Android-applicaties te laten draaien. "Via de digitale cockpit kunnen autofabrikanten zich van elkaar onderscheiden. Het is voor hen zeer belangrijk om het infotainmentsysteem zelf te beheren en te controleren", aldus de ceo. Het bedrijf zegt ook dat het naar andere markten kijkt om zijn diensten aan te bieden, waaronder iot en de zware industrie.

Het Finse Jolla werd in 2013 bekend om zijn Sailfish OS. Dat is een mobiel besturingssysteem dat draait op Linux en deels is gebaseerd is op het Mer-besturingssysteem. Dat was dan weer een afgeleide van het MeeGo-besturingssysteem van Nokia en Intel. In 2013 kwam Sailfish OS uit en in november van dat jaar verkocht Jolla ook zijn eerste smartphone die draaide op het platform. Eén van de speerpunten van Sailfish OS was het feit dat het besturingssysteem zonder problemen Android-apps kon draaien.

In 2015 presenteerde het Finse bedrijf de Jolla Tablet en ging het bedrijf zijn software ook licenseren aan andere fabrikanten. In 2016 bracht het bedrijf de Jolla C-smartphone uit in beperkte oplage. De meest recente versie van Sailfish OS is versie 4.1.0.24. Met Sailfish 4 zet Jolla nog meer in op beveiliging, privacy en de integratie van het platform in de zakelijke wereld. Jolla biedt met Sailfish X een officiële manier aan om het besturingssysteem draaiende te krijgen op Sony Xperia 10 en X-modellen.