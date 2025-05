Jolla kondigt nieuwe Sailfish-smartphone aan

Het Finse bedrijf Jolla heeft de Jolla C2 Community Phone aangekondigd. De telefoon draait op de volgende versie van het opensource besturingssysteem Sailfish OS: versie 5.0. Het is nog niet bekend wanneer de telefoon op de markt komt.

Wat al over de Jolla C2 bekend is, is dat de smartphone een cameraopstelling krijgt met een hoofdcamera van 64 megapixel, een ultragroothoekcamera van 16 megapixel en een macrocamera van 8 megapixel. De Jolla C2 ondersteunt uitbreidbare opslag met een microSD-kaart. Het toestel heeft een lade met twee fysieke simsleuven en een aparte sleuf voor de geheugenkaart. Verder zegt het bedrijf dat de Jolla C2 met Sailfish 5.0 meer privacyfuncties krijgt. Die moeten ervoor zorgen dat gebruikers de volledige controle krijgen over hun gegevens.

Jolla zegt niets over de prijs en beschikbaarheid van het toestel. Het geeft ook geen informatie over de processor, ram en accucapaciteit. Daarnaast geeft het bedrijf geen details over het scherm, zoals grootte en resolutie. Er zijn ook nog geen details over connectiviteitsopties.