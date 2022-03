Jolla stopt na zeven jaar met Sailfish OS-ondersteuning voor originele Jolla 1

Jolla stopt na zeven jaar met beveiligingsondersteuning voor Sailfish OS op de Jolla 1. Die telefoon werd in 2013 uitgebracht. Volgens de makers heeft de telefoon een te oude kernel en bluetooth-stack. Versie 3.4 wordt daarom de laatste Sailfish OS-update voor het toestel.

Jolla schrijft dat op de zevende verjaardig van de originele Jolla Phone of de Jolla 1. Die werd in november 2013 uitgebracht en was de eerste officiële telefoon met het alternatieve Sailfish OS-besturingssysteem. "Na zo veel jaar is de tijd gekomen om afscheid te nemen van het toestel", schrijven de makers. Sailfish-versie 3.4 Pallas Yllästunturi is de laatste ondersteunde versie van het OS dat wordt ondersteund voor de telefoon. Die kwam medio oktober uit. Er komen geen nieuwe features of securityupdates voor het toestel meer uit. Wel blijft het mogelijk de Jolla Store te gebruiken om apps te downloaden.

Volgens Jolla zijn er verschillende redenen om ondersteuning te stoppen. Zo maakte de telefoon gebruik van de oudste versie van Android App Support, en dat kan niet worden bijgewerkt omdat de hardware daarvoor te oud is. Ook maakt het toestel gebruik van de 3.4-kernel, en van de verouderde bluetoothstack BlueZ. Die dingen zijn volgens Jolla 'onhandig te onderhouden'.

De ontwikkelaars van Jolla zeggen dat ze door blijven werken aan het alternatieve besturingssysteem voor telefoons. Binnenkort zou bijvoorbeeld een 64 bit-versie uitkomen van het besturingssysteem. Daarmee kunnen versies worden gemaakt die op basis van Android 10 zijn gebaseerd.