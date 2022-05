Stel, je wilt een smartphone en je bent niet zo van iPhones. Wat zijn je keuzes dan? Je kan modellen nemen van Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, Sony, Nokia, OnePlus… maar die hebben allemaal één overeenkomst; ze draaien Android. Dat komt doordat de mobiele markt een duopolie is. In de winkels liggen smartphones met iOS en Android en dat is het. De strijd om het smartphone-OS is al even voorbij en namen als Symbian, Maemo, MeeGo, webOS, BlackBerry 10, Windows Phone, Firefox OS en Ubuntu Touch horen al een tijdje tot het verleden. Toch?

Niet helemaal. Aan de rafelranden van de telefoonmarkt gebeurt genoeg. Op simpele telefoons zonder touchscreen draait nu bijvoorbeeld in sommige gevallen KaiOS; onder meer het Finse HMD heeft dat gebruikt voor Nokia-telefoons. KaiOS bouwt voort op het werk van Firefox OS van Mozilla. En er is meer. Er zijn kleinere initiatieven, zoals de Purism Librem 5 met PureOS bijvoorbeeld. Veel enthousiastelingen zijn nog steeds bezig met mobiele uitgaves van Linux-distro's. En er is de telefoon die in deze review voorbijkomt: de PINE64 PinePhone.

Eerst maar even wat het is. Het is een variant op de singleboardcomputer van PINE64 in de vorm van een telefoon. Wat specificaties betreft is het ook niet meer dan een Raspberry Pi in een telefoonbehuizing, maar deze telefoon koop je niet voor de specs. Je koopt hem zelfs niet voor de privacy, ondanks de aanwezigheid van hardwarematige killswitches. Nee, deze telefoon koop je om een kijkje te nemen in de wondere wereld van mobiele Linux-distro's. En dat is precies wat we gaan doen.

Met dank aan en eeuwige roem voor Hax0r voor het uitlenen van de PinePhone. Zonder jou was dit verhaal niet mogelijk geweest!