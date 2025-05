Manjaro Linux wil telemetrie gaan verzamelen met eigen analyticstool

Manjaro Linux wil experimenteren met het verzamelen van telemetrie. De ontwikkelaars van de distro vragen gebruikers zich aan te melden voor een test van een zelfontworpen data-analysetool. Die moet in de toekomst opt-out worden.

De ontwikkelaars van Manjaro kondigden de wijzigingen eerder deze maand aan in een blogpost. Na kritiek van gebruikers zeggen de ontwikkelaars nu verder na te denken over vervolgstappen. Het plan is om een eigen analyticstool genaamd Manjaro Data Donor of MDD in de Linux-distro te plaatsen. Daarmee willen de makers meten hoeveel gebruikers de distro hebben. Ook verzamelt de tool hardware- en systeemgegevens.

MDD verzamelt geen IP-adressen, benadrukken de ontwikkelaars in een GitHub-repo. Ook worden unieke identifiers gehasht. De data wordt op een later tijdstip via Grafana beschikbaar gemaakt. In de praktijk bestaat MDD uit een Python-script, dat de ontwikkelaars in de toekomst standaard aan systemd willen toevoegen. De feature wordt vanaf dan opt-out.

De makers van de distro zijn nu op zoek naar testers voor de tool. Op het moment probeert Manjaro nog via Matomo uit te zoeken hoeveel gebruikers het heeft. Matomo is een gratis en opensource beschikbare analyticstool, die Tweakers vorig jaar testte. Matomo is echter voornamelijk bedoeld voor websites, zeggen de Manjaro-ontwikkelaars. Dat had bovendien veel nadelen, zoals het feit dat het zwaar was om te draaien. Bovendien wilden de ontwikkelaars niet op een thirdpartyontwikkelaar vertrouwen om IP-adressen te maskeren, wat Matomo wel doet.