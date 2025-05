Google gaat als proef bij procent van gebruikers geen Europees nieuws meer tonen

Google gaat onder een kleine groep gebruikers, onder andere in Nederland en België, experimenteren met het weglaten van media in Google Nieuws en de zoekmachine. Het gaat om een meetproef die door uitgevers en beleidsmakers is aangevraagd.

Google schrijft in een blogpost dat het een test gaat draaien onder één procent van zijn gebruikers in België en Nederland, maar ook in andere Europese landen zoals Frankrijk en Polen. Die gebruikers krijgen een tijd lang geen zogenaamde 'snippets' meer te zien van Europese nieuwsmedia. Die resultaten verschijnen niet meer in Zoeken, in Nieuws en in het Discover-tabblad. Nadat de test stopt, krijgen gebruikers die resultaten weer te zien.

De test werd aangevraagd door Europese beleidsmakers en uitgevers. Die vroegen om meer data rondom de effecten die Google heeft op het bezoek en het leesgedrag van Europese gebruikers. "We willen deze test gebruiken om te onderzoeken hoe zoekresultaten van Europese nieuwsuitgevers de zoekervaring voor onze gebruikers en verkeer naar die uitgevers beïnvloeden", zegt het bedrijf.

Google ligt al jaren overhoop met die groepen omdat het bedrijf zogenaamde snippets toont van nieuws dat auteursrechtelijk beschermd is. Het bedrijf kreeg daarvoor eerder al hoge boetes. Google betaalt uitgevers nu om die snippets te mogen tonen. Het bedrijf zegt dat het dat tijdens de test blijft doen en dat het om hetzelfde bedrag blijft gaan.