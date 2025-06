Google: weglaten van Europees nieuws heeft geen impact op reclame-inkomsten

Europees nieuws heeft geen meetbare impact op de advertentie-inkomsten van Google. Dat schrijft het bedrijf op basis van een experiment waarbij Europees nieuws bij een kleine groep gebruikers werd weggelaten uit de zoekmachine en Google Nieuws.

De zogenaamde 'snippets' van Europese nieuwsmedia die in Google-diensten als Zoeken, Nieuws en in het Discover-tabblad worden getoond, zijn voor Googles inkomsten verwaarloosbaar, stelt het bedrijf. Hoewel het aantal dagelijks actieve Google-gebruikers tijdens de test met 0,8 procent daalde, verdiende Google nog ongeveer evenveel aan advertenties. Dat komt volgens het bedrijf omdat nog net zoveel mensen zijn diensten bleven gebruiken voor zoekopdrachten waar Google wél veel inkomsten mee genereert, zoals het boeken van vluchten of kopen van producten.

Google wil deze resultaten mogelijk in zijn voordeel gebruiken bij de onderhandelingen met nieuwsuitgevers. In Europa moet het bedrijf deze uitgevers namelijk betalen om nieuwssnippets in zijn diensten te mogen vertonen. Het bedrijf kreeg eerder al hoge boetes omdat het dit niet deed.

De test werd in november vorig jaar gestart in acht Europese landen, waaronder Nederland en België. In elk land kreeg één procent van de gebruikers geen snippets meer te zien van Europees nieuws. Het experiment werd op 31 januari opgeheven.

Google is naar eigen zeggen begonnen met de test om te bewijzen dat uitgevers de waarde van nieuwscontent voor de zoekgigant 'enorm overschatten'. Het experiment werd echter in eerste instantie aangevraagd door Europese beleidsmakers en uitgevers. Die vroegen om meer data rondom de effecten die Google heeft op het bezoek en het leesgedrag van Europese gebruikers.