Google News komt terug naar Spanje na zeven jaar afwezigheid

Google News komt voor het eerst sinds 2014 weer in Spanje beschikbaar. Het bedrijf stopte met de dienst door een wetsverandering. Nu het land de auteursrechtrichtlijn heeft aangepast, herintroduceert Google begin volgend jaar zijn nieuwsdienst.

Het verschil met de oude wet is dat Google nu niet meer een groot vast, maandelijks bedrag hoeft te betalen om nieuwsberichten van Spaanse media te indexeren via Google News. Nu kan Google met individuele publicaties onderhandelen over de tarieven en er dus ook voor kiezen bepaalde media niet op te nemen in de dienst. Ook kunnen nieuwsmedia ervoor kiezen om helemaal geen vergoeding te vragen.

Google zegt in de komende maanden met Spaanse uitgevers te onderhandelen om Google News klaar te stomen voor deze nieuwe wet. Volgens de zoekgigant is dit een positieve verandering voor Spaanse lezers, aangezien ze nu makkelijker info van meer nieuwsbronnen kunnen vinden, wat desinformatie tegen moet gaan. Ook media zelf hebben er volgens Google veel aan, omdat opname in de Google News-dienst hen veel bezoekers zou opleveren.

In 2014 nam Spanje een wet aan waarmee uitgevers verplicht werden om geld te vragen als nieuwsverzamelaars content van media in hun diensten opnemen. Naar aanleiding van deze wet sloot Google News daar zijn deuren. Veel Spaanse nieuwsuitgevers waren daar niet blij mee, omdat ze zo veel kliks en daarmee inkomsten verloren. Spanje heeft nu besloten om de richtlijn in lijn met de EU te houden, waardoor uitgevers enkel wanneer ze het zelf willen, betaald moeten worden door diensten als Google News.