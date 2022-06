Nederlandse persbedrijven gaan met Google onderhandelen over gebruik content

Meerdere Nederlandse mediabedrijven willen deze zomer met Google onderhandelen over het gebruik van hun content door het bedrijf. Vorig jaar is een nieuwe Europese auteurswet aangenomen, die luidt dat bedrijven zoals Google en Facebook persbedrijven moeten betalen voor het gebruik van hun nieuwsartikelen.

De Nederlandse mediabedrijven die met Google willen onderhandelen hebben een collectieve beheerorganisatie (CBO) opgericht, schrijft het FD. Op deze manier willen de bedrijven 'de onderhandelingen eensgezind uitvoeren'. Ook is het de makkelijkste manier voor concurrerende partijen om gezamenlijk te onderhandelen over hun rechten. Er zijn in totaal dertien persbedrijven betrokken bij het initiatief, waaronder de uitgevers DPG Media en Mediahuis. Deze uitgevers waren al aan het onderhandelen met Google, meldde de NOS in juli vorig jaar.

Voordat de CBO mag onderhandelen, moet het echter eerst goedgekeurd worden door het College van Toezicht Auteursrechten. Dit weerhoudt de organisatie er niet van om deze zomer al in gesprek te gaan met het bedrijf, zegt CBO-projectleider Pim Stouten tegen het FD. "Daarin willen we aan Google uitleggen wat onze positie is en aftasten wat de mogelijkheden zijn."

De nieuwe wet geeft de persbedrijven dezelfde auteursrechten die film- en muziekuitgevers die al geruime tijd hebben. Het Franse persbureau AFP heeft in november een deal gesloten met Google. Het bedrijf gaat AFP vijf jaar lang betalen om zijn artikelen te mogen gebruiken op Google News.

De richtlijnen zijn nog niet overal in Europa geïmplementeerd. In de landen waar deze wel van kracht zijn, heeft Google verschillende persbedrijven benaderd met een eigen aanbod. Hierbij betaalt het bedrijf een vast bedrag aan de uitgever als in de zoekmachine niet alleen een link verschijnt, maar ook een kort stuk tekst. De CBO heeft kritiek op dit aanbod. "Enerzijds erkent Google het persuitgeversrecht en biedt het bedrijf een oplossing. Maar anderzijds is die oplossing eenrichtingsverkeer. Google bepaalt alles en de mediabedrijven raken de grip op hun product kwijt", zegt Stouten.