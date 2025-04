Europese uitgevers eisen 25 miljard euro van Google wegens advertentiemonopolie

Een groep advocatenkantoren, die diverse Europese en Britse uitgevers vertegenwoordigen, heeft dinsdag een massaclaim van 25 miljard euro ingediend tegen Google. De uitgevers beschuldigen Google van het hebben van een advertentiemonopolie.

Er zijn twee zaken tegen Google aangespannen via rechtbanken in Groot-Brittannië en Nederland. De Nederlandse claim staat open voor uitgevers in de hele Europese Unie, schrijft het Financieel Dagblad dinsdag. De initiatiefnemers maken gebruik van de Nederlandse wet, omdat die het makkelijk maakt om een massaclaim in te dienen en deze te financieren.

Om de claim te kunnen indienen bij de rechter, moet de stichting achter de claim kunnen aantonen dat ze voldoende belanghebbenden achter zich heeft staan. Twee grote uitgevers in Nederland zouden de claim steunen, zegt initiatiefnemer Damien Geradin van het Belgische advocatenkantoor Geradin Partners tegen het Financieel Dagblad. Waarschijnlijk gaat het om DPG en Mediahuis. De Britse claim is voornamelijk bedoeld voor Britse uitgevers, maar andere Europese uitgevers kunnen zich daar ook aanmelden.

In een reactie aan Tweakers noemt Google de rechtszaak 'speculatief en opportunistisch' en zegt dat het zich 'krachtig zal verdedigen'. "Google werkt constructief samen met uitgevers uit heel Europa. Onze advertentieproducten en die van onze concurrenten helpen miljoenen websites en apps om inkomsten te genereren", aldus een woordvoerder van Google.

De uitgevers en hun advocaten zijn sinds vorig jaar bezig met het voorbereiden van de claim. Toen had de Franse mededingingsautoriteit Google een boete opgelegd van 220 miljoen euro. De marktwaakhond concludeerde dat Google zijn macht op de onlineadvertentiemarkt misbruikt door hoge commissies te vragen via zijn advertentieplatforms. Hierdoor zouden de Europese uitgevers gezamenlijk miljarden euro's aan omzet zijn misgelopen.

Update, 19.13 uur: Reactie van Google toegevoegd aan het artikel