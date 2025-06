Indiase commissie legt Google boete op van 165 miljoen euro om machtsmisbruik

Google krijgt een boete van 165 miljoen euro opgelegd door de Indiase mededingingsautoriteit. Reden hiervoor is dat Google volgens de Competition Commission of India misbruik maakt van zijn macht door fabrikanten te verplichten Google-apps vooraf te installeren op toestellen.

Het bedrag telt in Indiase roepie 13.377.600.000. De Indiase commissie begon 3,5 jaar geleden met het onderzoek naar Google omdat de techgigant van telefoonfabrikanten vereist dat de volledige Google Mobile Suite vooraf geïnstalleerd wordt op toestellen. Het gaat hierbij om apps zoals Gmail en YouTube. Ook moeten deze apps van Google een prominente plaats krijgen. Dit samen komt volgens de CCI neer op 'het opleggen van oneerlijke voorwaarden aan fabrikanten van apparaten', wat in strijd is met de wet.

Tot deze conclusie was de CCI al eerder gekomen, maar nu legt ze ook een boete op aan Google. Daarnaast wil de toezichthouder Google verbieden om een 'boeket' van vooraf geïnstalleerde apps op nieuwe toestellen te eisen. Volgens de CCI moeten bedrijven daarin zelf een keuze kunnen maken.

De CCI stelt verder dat google zijn 'dominante positie' gebruikt om concurrenten uit te schakelen op het gebied van zoeken, appwinkels, browsers en videodiensten. Dit doet de techgigant bijvoorbeeld door een prominente plaatsing van de vooraf geïnstalleerde apps, zoals YouTube en Chrome, op het startscherm. Alternatieven zoals Firefox en Vimeo worden bijvoorbeeld niet standaard meegeleverd met nieuwe toestellen.

In India wordt het Android-besturingssysteem van Google volgens onderzoeksbureau Statcounter gebruikt op meer dan 95 procent van de toestellen in het land. India had in 2020 1,38 miljard inwoners en zo'n 600 miljoen daarvan zijn smartphonegebruikers.

Eerder kreeg Google ook in andere landen boetes voor zijn machtsmisbruik rondom Android. Zo moet Google van de Europese Commissie een boete van ruim 4 miljard euro betalen. Een Italiaanse marktwaakhond legde Google een boete op omdat het bepaalde apps weerde uit de Google Play Store die concurreerden met Googles eigen apps. Daarnaast is Google in de VS voor de rechter gesleept vanwege zijn dominantie op het gebied van zoekmachines.