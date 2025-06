TikTok ontkent dat het de locaties van specifieke Amerikaanse burgers volgt

TikTok ontkent dat het sociale medium door moederbedrijf ByteDance gebruikt wordt om de locaties van Amerikaanse burgers te volgen. TikTok benadrukt dat er geen nauwkeurige gps-informatie verzameld wordt en dat er geen leden van de Amerikaanse regering worden gevolgd.

TikTok reageert op sociale media op de aantijgingen die het bedrijf kreeg van Forbes. Het socialemediaplatform vindt dat de berichtgeving van Forbes 'zowel nauwkeurigheid als journalistieke integriteit' mist. Het Amerikaanse zakentijdschrift schrijft in een artikel namelijk dat een team van ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, vanuit China van plan was om de locaties van een aantal specifieke Amerikaanse burgers te volgen.

Volgens TikTok is daar niets van waar. "TikTok verzamelt geen nauwkeurige gps-informatie over de locatie van Amerikaanse gebruikers." Het bedrijf stelt dat TikTok Amerikaanse gebruikers niet kon monitoren, zoals het artikel van Forbes suggereert. Ook zegt TikTok dat het platform 'nooit gebruikt is om leden van de Amerikaanse regering, activisten, publieke figuren of journalisten' te volgen.

De interne-auditafdeling van ByteDance doet normaliter onderzoek naar potentieel wangedrag door huidige en voormalige medewerkers van het bedrijf. Volgens Forbes was het auditteam in twee gevallen echter van plan om door middel van TikTok de locaties van Amerikaanse burgers te verzamelen. Het zou gaan om personen die geen arbeidsrelaties met het bedrijf hebben gehad.

In een reactie aan Forbes liet TikTok-woordvoerder Maureen Shanahan weten dat TikTok de geschatte locatie-informatie van gebruikers verzamelt op basis van IP-adressen, maar dat het bedrijf dit enkel doet om relevantere inhoud en advertenties te kunnen tonen. Volgens Forbes was ByteDance echter van plan om deze locatie-informatie te gebruiken om Amerikaanse burgers in de gaten te houden, en niet voor advertentiedoeleinden. Tegen de BBC vertelde Forbes dat het achter zijn artikel staat. "We hebben vertrouwen in onze bronnen en we staan achter onze rapportage."