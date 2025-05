Gebruikers hebben dit voorjaar bijna 12 miljard video's op TikTok geplaatst

Gebruikers van TikTok hebben dit voorjaar ongeveer 11,9 miljard video's op het platform geplaatst. Dat is af te leiden uit statistieken die TikTok zelf heeft gepubliceerd. De cijfers gaan over video's die zijn verwijderd.

Het aantal video's op TikTok is in het voorjaar gegroeid met rond 5 procent ten opzichte van de maanden ervoor, blijkt uit het Transparancy Report van het bedrijf. Dat aantal is te berekenen door het percentage verwijderde video's te vergelijken met het aantal verwijderde video's. Daaruit is het totaal aantal geposte video's af te leiden.

Het aantal geposte video's groeit nog steeds. De groei verschilt sterk per kwartaal. In de afgelopen winter steeg het aantal video's met 19 procent; in de periode ervoor was dat ongeveer 4 procent. TikTok heeft ongeveer een miljard gebruikers, maar veel daarvan posten helemaal geen video's.

Van alle video's verwijdert TikTok er rond 1 procent. Dat kwam in het voorjaar uit op 113 miljoen video's. Dat gebeurt veelal geautomatiseerd. Bij veel verwijderde video's gaat het om dansvideo's van minderjarigen die door het algoritme als te expliciet worden aangemerkt. Ook minderjarigen in te weinig kleding vormen een belangrijke reden voor verwijdering. Het tonen van privacygevoelige gegevens is een andere belangrijke reden om video's te verwijderen.