OpenAI stelt AI-tool Dall-E open voor het brede publiek

OpenAI heeft Dall-E opengesteld voor het brede publiek. Hierdoor verdwijnt de wachtlijst om de bèta van de AI-tool te gebruiken. Het onderzoekslaboratorium schrijft dat het contentfilters heeft verbeterd en nieuwe systemen heeft geïmplementeerd om misbruik tegen te gaan.

Volgens OpenAI maken per dag meer dan 1,5 miljoen mensen gebruik van de AI-tool. Die gebruikers genereren volgens het onderzoekslabo via de tool meer dan 2 miljoen beelden per dag. Aan de hand van feedback van gebruikers heeft OpenAI in de afgelopen zomer ook een nieuwe functie, genaamd Outpainting, ontwikkeld. Hiermee kunnen gebruikers de AI-tool inzetten om beeldmateriaal te generen dat buiten het canvas van een al bestaande afbeelding valt.

OpenAI test momenteel een api met enkele van zijn klanten en hoopt die binnenkort te kunnen aanbieden aan ontwikkelaars en bedrijven. Geïnteresseerden kunnen via de aanmeldpagina van OpenAI een account aanmaken om gebruik te maken van Dall-E.

Dall-E kwam in september nog in het nieuws omdat Getty Images heeft besloten om het uploaden van plaatjes die door kunstmatige intelligentie zijn gemaakt, te verbieden. Volgens de Getty-directeur zijn er zorgen rond het copyright op zulke afbeeldingen en wil de site zijn klanten beschermen door AI-afbeeldingen geheel te verbieden.