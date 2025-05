Europese privacytoezichthouder wil verbod op AI die sociale scores kan maken

De Europese privacytoezichthouder EDPS pleit voor een Europees verbod op AI-systemen die sociale scores van individuen kunnen maken en mensen kan indelen op basis van biometrische data. De EDPS wil ook maatregelen die burgers moet beschermen tegen zulke use cases.

De European Data Protection Supervisor vindt in het algemeen dat AI-systemen die een 'onacceptabel risico' vormen voor individuen, verboden moeten worden en vermeldt ook enkele voorbeelden. Allereerst haalt ze het potentieel gebruik van kunstmatige intelligentie aan om sociale scores van individuen bij te houden, maar ook het gebruik van kunstmatige intelligentie om aan biometrische identificatie te doen van individuen in openbare ruimtes komt ter sprake. Het indelen van individuen op basis van biometrische data in categorieën, zoals etniciteit, moet eveneens verboden worden volgens de toezichthouder, net als de indeling van mensen op basis van waargenomen emoties.

De EDPS pleit bovendien voor maatregelen die burgers moeten beschermen tegen bovenvermelde use cases. Deze maatregelen moeten garanderen dat het gebruik van AI-systemen transparant is en dat datzelfde gebruik in heldere taal kan worden uitgelegd aan autoriteiten en individuen. Er moeten volgens de toezichthouder bovendien ook controlemechanismen ontwikkeld worden en samenwerkingsverbanden worden opgezet tussen autoriteiten om toezicht te houden op de AI-systemen.

De Europese privacytoezichthouder deelt zijn standpunt naar aanleiding van gesprekken die in de Europese politiek gaande zijn over kunstmatige intelligentie en het gebruik van deze technologie in Europa. In 2021 introduceerde de Europese Commissie de Artificial Intelligence Act; dat is een wet die het gebruik van AI-systemen in Europa moet reguleren.