Europees Parlement stemt in met AI-regulering

Het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met de Artificial Intelligence Act. Met deze wet wil de EU duidelijker maken wat wel en niet mag met kunstmatige intelligentie en de rechten van EU-burgers beschermen. De EU-raad moet nog akkoord gaan met de wet.

Met de AI Act worden 'bepaalde AI-applicaties die de rechten van burgers bedreigen, verboden', schrijft het Europees Parlement. Zo mogen bedrijven geen biometrische systemen maken op basis van 'gevoelige kenmerken' en mogen ze gezichten niet scrapen van andere platforms om gezichtsherkenningsdatabases te maken. Bedrijven mogen daarnaast geen systemen maken die emoties kunnen herkennen in scholen of werkplekken en zijn systemen die aan sociale scores of 'voorspellend politiewerk' doen verboden. Kunstmatige intelligentie die menselijk gedrag kan manipuleren of misbruik maakt van menselijke kwetsbaarheden mag ook niet.

De wet geeft verder extra kaders aan politiediensten die kunstmatige intelligentie willen gebruiken. Zij mogen biometrische-identificatiesystemen 'in principe' niet gebruiken. Dit mag alleen in zeer specifieke situaties, die bovendien volledig uitgelegd moeten worden. Realtimegebruik van dergelijke systemen mag ook alleen met toestemming vooraf van bijvoorbeeld een rechter, en bij gebruik in een specifieke locatie en gedurende een specifieke tijd. Het parlement noemt bijvoorbeeld de zoektocht naar een vermist persoon of het voorkomen van een terroristische aanval.

In de wet worden 'hoge risico AI-systemen' genoemd, waarbij het gaat om kunstmatige intelligentie die in bijvoorbeeld kritieke infrastructuur, onderwijs, werk en essentiële maatschappelijke diensten worden gebruikt. AI-systemen mogen hier alleen worden ingezet als er logs worden gebruikt, er transparant over wordt gecommuniceerd, ze nauwkeurig zijn en risico's worden beperkt. Menselijk toezicht wordt hierbij ook vereist.

Deepfakes of anderzijds gemanipuleerde content moet onder de AI Act daarnaast als zodanig bestempeld worden. De wet verplicht ook transparantievereisten voor AI-systemen voor algemene doeleinden. Krachtigere gpai-modellen die 'systematisch risico's' kunnen vormen, moeten aanvullende evaluaties ondergaan en moeten extra maatregelen krijgen om risico's te beperken.

Bij de stemming stemden 523 parlementariërs voor, stemden 46 tegen en stemden 49 niet. De wet moet nog een laatste juridische check ondergaan en formeel goedgekeurd worden door de Europese Raad. De wet gaat gefaseerd in. Het grootste deel gaat twee jaar na officiële publicatie in. Een jaar later treedt de gehele AI Act in werking.