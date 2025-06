YouTube krijgt op televisies nieuwe interface met reacties naast video

De YouTube-tv-app krijgt een nieuwe interface, waardoor gebruikers ervoor kunnen kiezen de video te verkleinen en ernaast bijvoorbeeld reacties te tonen. Voorheen verschenen die reacties als overlay over de video heen. De nieuwe interface wordt de komende weken uitgebracht.

De nieuwe interface moet voor een interactievere ervaring zorgen, waarbij de gebruiker de video kan verkleinen om rechts van de video ruimte te maken voor andere content. YouTube spreekt bijvoorbeeld over het kunnen lezen van de videobeschrijvingen, reacties, het kunnen aanschaffen van producten die in de video worden getoond en het zien van livescores bij sportwedstrijden.

Het platform zegt meerdere nieuwe lay-outs te hebben getest, onder meer interfaces waarbij de interactieve content over de video werd geplaatst, vergelijkbaar met de huidige interface. Hierbij was de video echter minder zichtbaar, terwijl YouTube juist wil dat de video altijd te kijken is. Daarom is voor dit nieuwe ontwerp gekozen. De nieuwe interface komt in de volgende weken naar de YouTube-tv-app. YouTube overweegt de interface uit te breiden met andere interactieve functies, zoals livechat en multiview.