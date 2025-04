Caiway stopt eind mei met analoge tv en radio, zet klanten om naar digitaal

Internetprovider Caiway schakelt op 28 mei 2024 zijn analoge tv- en radiosignaal uit, inclusief het DVB-T-signaal via kabel. Alle bestaande klanten worden vanaf die datum overgezet naar het digitale signaal.

Het analoge signaal is volgens Caiway verouderd en neemt te veel plaats in op het netwerk. Die ruimte zal na 28 mei gebruikt worden om het digitale signaal van de provider te ondersteunen. De aanbieder zegt dat klanten met het digitale signaal toegang zullen krijgen tot meer zenders en een betere beeld- en geluidskwaliteit. De abonnementskosten blijven volgens Caiway onveranderd. Klanten kunnen via instructies op de Caiway-website bekijken of ze momenteel analoge tv- en radiosignalen ontvangen. Als dat het geval is, dan geeft de provider instructies voor het omschakelen naar digitaal. Klanten met glasvezel hoeven niets te doen.