Caiway verhoogt prijs sommige glasvezelabonnementen met meer dan inflatie

Internetprovider Caiway verhoogt de prijzen per 1 maart van dit jaar. Van glasvezelabonnement Internet & TV Budget stijgt de prijs van 45 euro naar 49,50, een stijging van 10 procent. De provider zegt de consumentenprijsindex te volgen, die een inflatie weergeeft van 5,3 procent.

Caiway zegt op de eigen site dat het de consumentenprijsindex volgt, maar uit de tarieven blijkt dat twee van de goedkoopste abonnementen in prijs stijgen. Internet Budget en Internet & TV Budget stijgen beide met meer dan de consumentenprijsindex die de provider zelf noemt: 5,3 procent. De overige prijswijzigingen zitten wel onder die inflatie. Klanten met een prijswijziging hoger dan de inflatie mogen hun abonnement kosteloos opzeggen tot 1 maart.

Caiway, een merk van Delta Fiber, zegt ook de snelheden per 1 maart te verhogen, maar geeft daar geen details over. Ook oudere abonnementen die niet meer verkrijgbaar zijn voor nieuwe klanten gaan in prijs omhoog. De provider heeft klanten bericht gestuurd met de wijziging voor het geldende abonnement.