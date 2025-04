Discord ontslaat 17 procent van personeel

Discord ontslaat 17 procent van zijn personeel. Het gaat om 170 mensen. Het bedrijf vervijfvoudigde in aantal medewerkers afgelopen jaren.

Het gaat financieel niet slecht met Discord, maar de ingreep is nodig om 'de focus te verscherpen', zo schrijft directeur Jason Citron in een memo die The Verge publiceert. "We groeiden snel en breidden ons personeelsbestand nog sneller uit, met een toename van vijf keer sinds 2020. Als gevolg daarvan namen we meer projecten aan en werden we minder efficiënt in onze manier van werken", aldus Citron. Discord stuurde in augustus al 4 procent van het personeel weg.