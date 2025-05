Microsoft ontslaat 1900 werknemers bij Activision Blizzard, Xbox en ZeniMax

Microsoft stuurt rond de 1900 werknemers de laan uit die werkzaam zijn bij de gamingdivisies van de techgigant. Het gaat voornamelijk om personeel van Activision Blizzard, maar ook bij Xbox en ZeniMax vallen er ontslagen. Daaronder valt ook Starfield-maker Bethesda.

Microsoft Gaming-ceo Phil Spencer zegt in een interne memo in handen van The Verge dat de ontslagen nodig zijn om de groeistrategieën van Microsoft Gaming en Activision Blizzard op één lijn te brengen. Door de overname van Activision Blizzard die afgelopen oktober na een maandenlange strijd voltooid werd, zou er sprake zijn van overlap in bepaalde functiegebieden. Na de ontslagronde blijven er nog zo'n 20.000 mensen actief in de gamingteams van de techgigant. In totaal werken er meer dan 200.000 mensen bij Microsoft.

Ook maakt Blizzard-president Mike Ybarra bekend het bedrijf te verlaten. Microsoft kondigt volgende week een vervanger aan. Ook Allen Adham, chief design officer en medeoprichter van Blizzard, vertrekt. Door de veranderingen is de eerder aangekondigde survivalgame van Blizzard, dat bekendstond als Project Odyssey, geannuleerd. Een deel van het personeel dat aan het project werkte, wordt overgebracht naar andere projecten.

Eerder deze maand kondigden ook andere gamebedrijven aan te snijden in hun personeelsbestand: Riot Games, Twitch, Discord en Unity. Ook bij Google werd een ontslagronde aangekondigd. Begin vorig jaar kondigde Microsoft ook een grote ontslagronde aan waarbij duizenden ontslagen vielen. In december vertrok Bobby Kotick als ceo bij Activision Blizzard. Microsoft heeft geen directe vervanger aangesteld. De taken van Kotick zijn overgenomen door Xbox-topman Matt Booty.